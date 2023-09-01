ГУР: заяви московської влади, "що вони щось збили", не відповідають дійсності, а цех з виробництва електроніки для ракет "дійсно горить"

Цитата

«У підмосков'ї в люберцях дійсно на підприємстві «Томілінський електронний завод НПП ТЕЗ». Дійсно, горить цех з виробництва електроніки для ракет. Чому він горить і хто зробив так, щоб він горів, – ми не коментуємо. Але факт – горить. І заяви представників московської влади про те, що вони щось збили, не відповідає дійсності. Це правда», - сказав Юсов.

Доповнення

Вранці 1 вересня мер москви сергій собянін заявив у Telegram-каналі, що російська ППО збила безпілотник на підльоті до москви.

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