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ГУР: заяви московської влади, "що вони щось збили", не відповідають дійсності, а цех з виробництва електроніки для ракет "дійсно горить"

Київ • УНН

 • 558931 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У московській області рф повідомляють про пожежу цеху із виробництва електроніки для ракет. Цей факт підтвердив у коментарі журналісту УНН представник ГУР МОУ Андрій Юсов, і додав, що ГУР причину загорання не коментує.

Цитата

«У підмосков'ї в люберцях дійсно на підприємстві «Томілінський електронний завод НПП ТЕЗ». Дійсно, горить цех з виробництва електроніки для ракет. Чому він горить і хто зробив так, щоб він горів, – ми не коментуємо. Але факт – горить. І заяви представників московської влади про те, що вони щось збили, не відповідає дійсності. Це правда», - сказав Юсов.

Доповнення

Вранці 1 вересня мер москви сергій собянін заявив у Telegram-каналі, що російська ППО збила безпілотник на підльоті до москви. 

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