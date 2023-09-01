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29 березня, 17:57 • 271763 перегляди

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29 березня, 17:57 • 359686 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334947 перегляди

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29 березня, 07:30 • 300030 перегляди

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28 березня, 18:00 • 219468 перегляди

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28 березня, 17:13 • 204233 перегляди

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"Криворукі якісь…" - в ГУР показали погоню ворожих вертольотів за нашим БпЛА

"Криворукі якісь…" - в ГУР показали погоню ворожих вертольотів за нашим БпЛА

Київ • УНН

 • 1145248 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. В ГУР МО опублікували відео, як два ворожих вертольоти та літак за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник, передає УНН.

Деталі

БпЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією, зауважили у відомстві.

На відео український БпЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

"Криворукі якісь…", - прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

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