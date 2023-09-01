"Криворукі якісь…" - в ГУР показали погоню ворожих вертольотів за нашим БпЛА

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БпЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією, зауважили у відомстві.

На відео український БпЛА, який летить в районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

"Криворукі якісь…", - прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

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