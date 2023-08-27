рф може тримати оборону "хоч усе життя", якщо Україна не буде проводити активні дії - Буданов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. росія може тримати оборону на фронті дуже довго, якщо Україна не здійснюватиме активних дій з деокупації, людського ресурсу у них дуже багато. Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, повідомляє УНН.
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«Тримати в обороні (окуповані території – ред.) можуть довго. Якщо ми не будемо проводити активні дії, тримати можуть хоч усе життя», – зазначив Буданов.
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Він додав, що росія вичерпала свій ресурс, через що змушена закуповувати припаси в інших країн. Через те, що за останні 30 років після розпаду Радянського Союзу рф не поповнювала запаси, а тільки продавала.
«Немає в путіна ресурсу, окрім людського. Більше ніякого ресурсу немає, економіки немає, військово-промислового комплексу нема, запаси вичерпані. Людський є. Людського матеріалу в них дуже багато, однак, це єдине, що в них є в достатній кількості», - каже він.
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