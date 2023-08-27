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рф может держать оборону "хоть всю жизнь", если Украина не будет проводить активные действия - Буданов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. россия может держать оборону на фронте очень долго, если Украина не будет осуществлять активных действий по деоккупации, человеческого ресурса у них очень много. Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, сообщает УНН.

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«Держать в обороне (оккупированные территории – ред.) могут долго. Если мы не будем проводить активные действия, держать могут хоть всю жизнь», – отметил Буданов.

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Он добавил, что россия исчерпала свой ресурс, из-за чего вынуждена закупать припасы у других стран. Из-за того, что за последние 30 лет после распада Советского Союза рф не пополняла запасы, а только продавала.

«Нет у путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного комплекса нет, запасы исчерпаны. Человеческий есть. Человеческого материала у них очень много, однако, это единственное, что у них есть в достаточном количестве», - говорит он.

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