"Криворукие какие-то..." - в ГУР показали погоню вражеских вертолетов за нашим БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В ГУР МО опубликовали видео, как два вражеских вертолета и самолет за время длительной погони так и не смогли сбить украинский беспилотник, передает УНН.
Детали
БпЛА Главного управления разведки все чаще выходят невредимыми не только после встречи с рашистским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией, отметили в ведомстве.
На видео украинский БпЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с «поля боя» и успешно вернулся на базу.
"Криворукие какие-то…", - прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.
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