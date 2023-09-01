"Криворукие какие-то..." - в ГУР показали погоню вражеских вертолетов за нашим БпЛА

Детали

БпЛА Главного управления разведки все чаще выходят невредимыми не только после встречи с рашистским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией, отметили в ведомстве.

На видео украинский БпЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с «поля боя» и успешно вернулся на базу.

"Криворукие какие-то…", - прокомментировал ситуацию оператор БПЛА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рф может держать оборону "хоть всю жизнь", если Украина не будет проводить активные действия - Буданов