ГУР: заявления московских властей, "что они что-то сбили", не соответствуют действительности, а цех по производству электроники для ракет "действительно горит"

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«В подмосковье в люберцах действительно на предприятии «Томилинский электронный завод НПП ТЭЗ». Действительно, горит цех по производству электроники для ракет. Почему он горит и кто сделал так, чтобы он горел, – мы не комментируем. Но факт – горит. И заявления представителей московских властей о том, что они что-то сбили, не соответствует действительности. Это правда», - сказал Юсов.

Дополнение

Утром 1 сентября мэр москвы сергей собянин заявил в Telegram-канале, что российская ПВО сбила беспилотник на подлете к москве.

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