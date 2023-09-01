ГУР: заявления московских властей, "что они что-то сбили", не соответствуют действительности, а цех по производству электроники для ракет "действительно горит"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В московской области рф сообщают о пожаре цеха по производству электроники для ракет. Этот факт подтвердил в комментарии журналисту УНН представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, и добавил, что ГУР причину возгорания не комментирует.
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«В подмосковье в люберцах действительно на предприятии «Томилинский электронный завод НПП ТЭЗ». Действительно, горит цех по производству электроники для ракет. Почему он горит и кто сделал так, чтобы он горел, – мы не комментируем. Но факт – горит. И заявления представителей московских властей о том, что они что-то сбили, не соответствует действительности. Это правда», - сказал Юсов.
Дополнение
Утром 1 сентября мэр москвы сергей собянин заявил в Telegram-канале, что российская ПВО сбила беспилотник на подлете к москве.
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