В москве на улице нашли самодельный дрон, территорию оцепили - СМИ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Москве на проспекте Академика Сахарова нашли беспилотник кустарного производства. Он лежал в черном мужском портфеле с замком посреди улицы, чем напугал прохожих. Специалисты оцепили территорию, изучили предмет и отвезли его на экспертизу. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.