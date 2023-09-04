У Москві згоріли склади. На гасіння відправили пожежний потяг - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У столиці Росії згоріли склади біля вокзалу. На гасіння відправили пожежний поїзд. Про це повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.
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“Там зараз горять склади. За попередніми даними, полум'я спалахнуло через те, що хтось підпалив купу сміття — від неї вогонь і перекинувся на порожні склади”, — повідомили місцеві видання.
Деталі
Загорілося ввечері біля Ленінградського вокзалу в Москві. За даними місцевих ЗМІ пожежа велика. На гасіння цього загоряння вирушили екстрені служби та пожежний поїзд.
Загальна площа пожежі за попередніми даними — 100 кв. м.
Рятувальники її вже загасили. Постраждалих не було.
Нагадаємо
Днем раніше масштабна пожежа спалахнула в підмосков'ї рф. Тоді загорілося на складі з лакофарбовими виробами в місті Видне.