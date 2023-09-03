В российском подмосковье снова пылает: масштабный пожар вспыхнул на складе лакокрасочных изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В подмосковье рф вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными изделиями в городе Видное. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
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Отмечается, что площадь пожара составляет 1,2 тысячи "квадратов". Однако пока не известно, что стало причиной возгорания пожара. Данные о возможных пострадавших уточняются.
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курская область россии была обстреляна из минометов, а также зафиксирована атака БПЛА. Губернатор роман стравойт сообщает, что два дрона якобы сбили, однако есть и попадания.