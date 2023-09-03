В российском подмосковье снова пылает: масштабный пожар вспыхнул на складе лакокрасочных изделий

Детали

Отмечается, что площадь пожара составляет 1,2 тысячи "квадратов". Однако пока не известно, что стало причиной возгорания пожара. Данные о возможных пострадавших уточняются.

Дополнение

курская область россии была обстреляна из минометов, а также зафиксирована атака БПЛА. Губернатор роман стравойт сообщает, что два дрона якобы сбили, однако есть и попадания.