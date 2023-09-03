У російському підмосков'ї знову палає: масштабна пожежа спалахнула на складі лакофарбових виробів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У підмосков'ї рф спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими виробами у місті видне. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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Зазначається, що площа пожежі становить 1,2 тисячі "квадратів". Проте наразі не відомо, що стало причиною спалаху пожежі. Дані щодо можливих постраждалих уточнюються.
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