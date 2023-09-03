У російському підмосков'ї знову палає: масштабна пожежа спалахнула на складі лакофарбових виробів

Деталі

Зазначається, що площа пожежі становить 1,2 тисячі "квадратів". Проте наразі не відомо, що стало причиною спалаху пожежі. Дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

Доповнення

курську область росії було обстріляно з мінометів, а також зафіксовано атаку БПЛА. Губернатор роман стравойт повідомляє, що два дрони нібито збили, проте є і влучання.