Губернатор курської області рф заявляє про мінометний обстріл та атаку БПЛА: нібито є влучання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Курську область росії було обстріляно з мінометів, а також зафіксовано атаку БПЛА. Губернатор роман стравойт повідомляє, що два дрони нібито збили, проте є і влучання, пише УНН.
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“Селище тьоткіне глушківського району було обстріляне з боку України. Зафіксовано 3 прильоти. На щастя, постраждалих та руйнувань немає.
Також на прикордонних територіях регіону знешкоджено два БПЛА: в районі села козине рильського району та неподалік села горналь суджанського”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Губернатор зазначає, що нібито обидва українські безпілотники виявили за допомогою комплексів РЕБ і посадили антидроновими рушницями.
Такой йдеться про те, що внаслідок атаки дрона зафіксовано загоряння нежитлової будівлі у місті курчатові, яке вже ліквідували.
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