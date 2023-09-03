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Губернатор курской области рф заявляет о минометном обстреле и атаке БПЛА: якобы есть попадания

Киев • УНН

 • 514713 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Курская область России была обстреляна из минометов, а также зафиксирована атака БПЛА. Губернатор Роман Стравойт сообщает, что два дрона якобы сбили, однако есть и попадания, пишет УНН.

Цитата 

“Поселок Тёткино глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 3 прилета. К счастью, пострадавших и разрушений нет. 

Также на приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Губернатор отмечает, что якобы оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидронными ружьями. 

Такой говорится о том, что в результате атаки дрона зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове, которое уже ликвидировали.

Напомним

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский наблюдательный комплекс "аванпост", который в россии называют "надежный страж границы".

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