Губернатор курской области рф заявляет о минометном обстреле и атаке БПЛА: якобы есть попадания
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Курская область России была обстреляна из минометов, а также зафиксирована атака БПЛА. Губернатор Роман Стравойт сообщает, что два дрона якобы сбили, однако есть и попадания, пишет УНН.
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“Поселок Тёткино глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 3 прилета. К счастью, пострадавших и разрушений нет.
Также на приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского”, - говорится в сообщении.
Детали
Губернатор отмечает, что якобы оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидронными ружьями.
Такой говорится о том, что в результате атаки дрона зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове, которое уже ликвидировали.
Напомним
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