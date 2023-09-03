Губернатор курской области рф заявляет о минометном обстреле и атаке БПЛА: якобы есть попадания

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“Поселок Тёткино глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 3 прилета. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Также на приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского”, - говорится в сообщении.

Детали

Губернатор отмечает, что якобы оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидронными ружьями.

Такой говорится о том, что в результате атаки дрона зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове, которое уже ликвидировали.

Напомним

Воины Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский наблюдательный комплекс "аванпост", который в россии называют "надежный страж границы".