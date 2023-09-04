В москве сгорели склады. На тушение отправили пожарный поезд — росСМИ

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“Там сейчас горят склады. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за того, что кто-то поджёг кучу мусора — от неё огонь и перекинулся на пустые склады”, — сообщили местные издания.

Детали

Загорелось вечером у Ленинградского вокзала в Москве. По даным местных СМИ пожар крупный. На тушение этого возгорания отправились экстренные службы и пожарный поезд.

Общая площадь пожара по предварительным даным — 100 кв. м.

Спасатели его уже потушили. Пострадавших не было.

Напомним

Днем ранее масштабный пожар вспыхнул в подмосковье рф. Тогда загорелось на складе с лакокрасочными изделиями в городе Видное.