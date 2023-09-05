В Калужской области рф сбили дрон, летевший на москву - минобороны россии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. 5 сентября около 03.00 часов ночи над территорией Калужской области россии якобы уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в минобороны России, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дрон якобы был сбит средствами ПВО, которые были на дежурстве.
Как пишет мэр москвы сергей собянин, дрон пытался совершить атаку на москву.
Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.
Этой ночью в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр» с задержкой рейсов на вылет и на прилёт.
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