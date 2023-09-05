В Калужской области рф сбили дрон, летевший на москву - минобороны россии

Детали

Отмечается, что дрон якобы был сбит средствами ПВО, которые были на дежурстве.

Как пишет мэр москвы сергей собянин, дрон пытался совершить атаку на москву.

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

Этой ночью в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр» с задержкой рейсов на вылет и на прилёт.

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