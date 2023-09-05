В Тверской области рф сбили БПЛА - мэр москвы

Детали

По его данным, дрон сбили силами ПВО, сбитый беспилотник летел в направлении Москвы.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы.

Напомним

В ночь на 5 сентября в московской области рф прогремели взрывы. Там сбили беспилотник.

Также дрон сбили в Калужской области рф.

А в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр» с задержанием рейсов на вылет и на прилёт.