В Тверской области рф сбили БПЛА - мэр москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Тверской области россии в районе Завидово сбили третий за ночь беспилотник. Об этом сообщил мэр москвы Серний Собянин, передает УНН.
Детали
По его данным, дрон сбили силами ПВО, сбитый беспилотник летел в направлении Москвы.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы.
Напомним
В ночь на 5 сентября в московской области рф прогремели взрывы. Там сбили беспилотник.
Также дрон сбили в Калужской области рф.
А в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр» с задержанием рейсов на вылет и на прилёт.