У московській області пролунали вибухи

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Зазначається, що дрон був збитий засобами ППО, що стояли на чергуванні.

Як пише мер москви сергій собянин, дрон летів атакувати москву.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджено побутовий об'єкт. Оперативні служби працюють над усуненням наслідків.

Нагадаємо

Цієї ночі у московському аеропорту Внуково було оголошено план «Килим» із затриманням рейсів на виліт та на приліт.

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