У московській області пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Вранці 5 вересня над територією Істринського району Московської області рф нібито був збитий український безпілотник. Про це повідомили у міноборни росії, передає УНН.
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Зазначається, що дрон був збитий засобами ППО, що стояли на чергуванні.
Як пише мер москви сергій собянин, дрон летів атакувати москву.
За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджено побутовий об'єкт. Оперативні служби працюють над усуненням наслідків.
Нагадаємо
Цієї ночі у московському аеропорту Внуково було оголошено план «Килим» із затриманням рейсів на виліт та на приліт.
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