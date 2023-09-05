В московской области прогремели взрывы

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19:26 • 756 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 46321 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100096 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 101119 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 86561 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83408 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107849 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130441 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166009 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197428 просмотра

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Киев • УНН

 • 656398 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Утром 5 сентября над территорией Истринского района Московской области рф якобы был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в минобороны россии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дрон был сбит средствами ПВО, стоявшими на дежурстве.

Как пишет мэр москвы сергей собянин, дрон летел атаковать москву.

По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.

Напомним

Этой ночью в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр» с задержанием рейсов на вылет и на прилёт.

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