В московской области прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Утром 5 сентября над территорией Истринского района Московской области рф якобы был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в минобороны россии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дрон был сбит средствами ПВО, стоявшими на дежурстве.
Как пишет мэр москвы сергей собянин, дрон летел атаковать москву.
По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.
Напомним
Этой ночью в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр» с задержанием рейсов на вылет и на прилёт.
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