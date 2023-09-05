В московской области прогремели взрывы

Детали

Отмечается, что дрон был сбит средствами ПВО, стоявшими на дежурстве.

Как пишет мэр москвы сергей собянин, дрон летел атаковать москву.

По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.

Напомним

Этой ночью в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр» с задержанием рейсов на вылет и на прилёт.

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