У Туреччині звільнили ще майже 16 тис. держчиновників

Як повідомляють ЗМІ, сьогодні в Туреччині указом президента Реджепа Тайіпа Ердогана були звільнені більше 15 700 державних чиновників. Серед них приблизно 7500 співробітників і керівників поліції, 2500 солдатів і співробітників ВПС, ВМС і жандармерії Туреччини, 5000 працівників міністерств і держустанов, з яких 3000 служили в МВС. Крім того, звільнені близько 1000 співробітників вузів і вчителів. Всіх їх підозрюють в зв'язках з терористичними організаціями. Їх імена опубліковані в інтернеті.

Також було закрито 375 неурядових об'єднань, 19 медичних центрів, 18 фондів, 9 регіональних ЗМІ, серед яких сім газет, один журнал і одна радіостанція.

Неурядові організації займалися правозахисною діяльністю, боротьбою проти тортур, юридичною підтримкою жінок, що стали жертвами домашнього насильства, наданням допомоги біженцям на території Туреччини і захистом прав дітей.

"Закриття близько 400 об’єднань - це частина постійних і систематичних спроб турецької влади назавжди змусити замовкнути всі критикують їхні голоси", - сказав директор європейського відділення міжнародної правозахисної організації Amnesty International Джон Далхусен.

Такі заходи були здійснені президентом Туреччини у рамках режиму надзвичайного стану, введеного після спроби держперевороту в липні.

За даними державних ЗМІ, в слідчих ізоляторах Туреччини зараз знаходяться більше 36 000 підозрюваних.

Режим надзвичайного стану в країні був продовжений і діятиме до середини січня 2017 року.