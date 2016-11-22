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В Турции уволили еще почти 16 тыс. госчиновников

Киев • УНН

 • 6845 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за один день уволил почти 16 000 государственных чиновников и закрыл сотни неправительственных организаций, среди которых крупнейшие правозащитные объединения страны и СМИ, передает УНН со ссылкой на DW.

В Турции уволили еще почти 16 тыс. госчиновников

Как сообщают СМИ, сегодня в Турции указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана были уволены более 15 700 государственных чиновников. Среди них примерно 7500 сотрудников и руководителей полиции 2500 солдат и сотрудников ВВС, ВМС и жандармерии Турции, 5000 работников министерств и госучреждений, из которых 3000 служили в МВД. Кроме того, уволены около 1000 сотрудников вузов и учителей. Всех их подозревают в связях с террористическими организациями. Их имена опубликованы в интернете.

Также были закрыты 375 неправительственных объединений, 19 медицинских центров, 18 фондов, 9 региональных СМИ, среди которых семь газет, один журнал и одна радиостанция.

Неправительственные организации занимались правозащитной деятельностью, борьбой против пыток, юридической поддержкой женщин, ставших жертвами домашнего насилия, оказанием помощи беженцам на территории Турции и защитой прав детей.

"Закрытие около 400 объединений - это часть постоянных и систематических попыток турецких властей навсегда заставить замолчать всех кто их критикует", - сказал директор европейского отделения международной правозащитной организации Amnesty International Джон Далхусен.

Такие меры были осуществлены президентом Турции в рамках режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле.

По данным государственных СМИ, в следственных изоляторах Турции сейчас находятся более 36 000 подозреваемых.

Режим чрезвычайного положения в стране был продлен и будет действовать до середины января 2017 года.

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