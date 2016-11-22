В Турции уволили еще почти 16 тыс. госчиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за один день уволил почти 16 000 государственных чиновников и закрыл сотни неправительственных организаций, среди которых крупнейшие правозащитные объединения страны и СМИ, передает УНН со ссылкой на DW.
Как сообщают СМИ, сегодня в Турции указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана были уволены более 15 700 государственных чиновников. Среди них примерно 7500 сотрудников и руководителей полиции 2500 солдат и сотрудников ВВС, ВМС и жандармерии Турции, 5000 работников министерств и госучреждений, из которых 3000 служили в МВД. Кроме того, уволены около 1000 сотрудников вузов и учителей. Всех их подозревают в связях с террористическими организациями. Их имена опубликованы в интернете.
Также были закрыты 375 неправительственных объединений, 19 медицинских центров, 18 фондов, 9 региональных СМИ, среди которых семь газет, один журнал и одна радиостанция.
Неправительственные организации занимались правозащитной деятельностью, борьбой против пыток, юридической поддержкой женщин, ставших жертвами домашнего насилия, оказанием помощи беженцам на территории Турции и защитой прав детей.
"Закрытие около 400 объединений - это часть постоянных и систематических попыток турецких властей навсегда заставить замолчать всех кто их критикует", - сказал директор европейского отделения международной правозащитной организации Amnesty International Джон Далхусен.
Такие меры были осуществлены президентом Турции в рамках режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле.
По данным государственных СМИ, в следственных изоляторах Турции сейчас находятся более 36 000 подозреваемых.
Режим чрезвычайного положения в стране был продлен и будет действовать до середины января 2017 года.