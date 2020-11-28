У Туреччині затримали українців, що займались торгівлею органами

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Стамбулі заарештовані п'ять з 18 осіб, раніше затриманих та підозрюваних у причетності до незаконної торгівлі органами. Деякі з затриманих є громадянами України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.

“Раніше Управління по боротьбі з торгівлею людьми серед біженців початок розслідування у зв’язку з підозрілими показаннями 18 іноземців, які звернулися в „комітет з етики“ і назвали себе родичами осіб, які потребують пересадки органів. В результаті розслідування стало відомо, що ці особи не мають родинних стосунків з пацієнтами і хотіли продати свої органи. 18 осіб, в числі яких громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, України, Киргизстану і Туркменістану, затримані”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після допиту вісім людей відпущені на свободу, 10 осіб постали перед судом.

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“Відносно п’ятьох прийнято запобіжний захід у вигляді арешту, інші п’ять дали підписку про невиїзд”, — йдеться у повідомленні.

Наразі відсутня інформація від дипвідомств України щодо інформації про наших громадян.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині припинили діяльність наркоугруповання, яке збувало метамфетамін та метадон.

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