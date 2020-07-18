МОЗ торік прийняв систему з трансплантації на флешці, яку не можуть знайти: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У травні минулого року керівництво МОЗ підписало акт щодо прийняття системи з питань трансплантації, проте, наразі не можуть знайти флешку, на якій вона записана. Відповідно є кримінальне провадження щодо цих дій, яке розслідується правоохоронними органами. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Те що стосується єдиної державної інформаційної системи з питань трансплантації, це одна із основних складових цієї системи. Що робить ця система? Складаються реєстри донорів, реєстри реципієнтів, тобто люди, які потребують цієї трансплантації. Це серце цієї системи, щоб робити ці трансплантації”, - сказав Степанов.
За його словами, в грудні 2018 року був підписаний відповідний договір про створення цієї системи.
“Відразу була перерахована сума коштів, трішки більше 26 млн грн на створення цієї системи. У травні 2019 року тодішнє керівництво МОЗ підписало відповідний акт щодо прийняття цієї системи, виходячи з акту, прийняли її на якійсь флешці, ніхто цю флешку знайти не може, на баланс системи вона поставлена не була. Відповідно, є кримінальне провадження щодо всіх цих дій, яке розслідується правоохоронними органами”, - додав Степанов.
Також він додав, що цю систему хочуть запустити з 1 січня 2021 року.
Як повідомляв УНН раніше, Міністерство охорони здоров'я розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги з трансплантації органів. Розвиток трансплантації органів в Україні може стати частиною медичної реформи.