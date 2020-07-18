Минздрав в прошлом году принял систему по трансплантации на флешке, которую не могут найти: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В мае прошлого года руководство Минздрава подписало акт о принятии системы по вопросам трансплантации, однако, на данный момент не могут найти флешку, на которой она записана. Соответственно есть уголовное производство по этим действиям, которое расследуется правоохранительными органами. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"То, что касается единой государственной информационной системы по вопросам трансплантации, это одна из основных составляющих этой системы. Что делает эта система? Составляются реестры доноров, реестры реципиентов, то есть люди, которые нуждаются в этой трансплантации. Это сердце этой системы, чтобы делать эти трансплантации", - сказал Степанов.
По его словам, в декабре 2018-го был подписан соответствующий договор о создании этой системы.
"Сразу была перечислена сумма средств, чуть больше 26 млн грн на создание этой системы. В мае 2019-го тогдашнее руководство Минздрава подписало соответствующий акт о принятии этой системы, исходя из акта, приняли ее на какой-флешке, никто эту флешку найти не может, на баланс системы она поставлена не была. Соответственно, есть уголовное производство в отношении всех этих действий, которое расследуется правоохранительными органами", - добавил Степанов.
Также он добавил, что эту систему хотят запустить с 1 января 2021 года.
Как сообщал УНН ранее, Министерство здравоохранения расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медицинской реформы.