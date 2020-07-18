Минздрав в прошлом году принял систему по трансплантации на флешке, которую не могут найти: открыто производство

КИЕВ. 18 июля. УНН. В мае прошлого года руководство Минздрава подписало акт о принятии системы по вопросам трансплантации, однако, на данный момент не могут найти флешку, на которой она записана. Соответственно есть уголовное производство по этим действиям, которое расследуется правоохранительными органами. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.