В Турции задержали украинцев, которые занимались торговлей органами

“Раньше Управления по борьбе с торговлей людьми среди беженцев начало расследование в связи с подозрительными показаниям 18 иностранцев, обратившихся в „комитет по этике“ и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов. В результате расследования стало известно, что эти лица не имеют родственных отношений с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после допроса восемь человек отпущены на свободу, 10 человек предстали перед судом.

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“В отношении пятерых принято мера пресечения в виде ареста, остальные пять дали подписку о невыезде”, — говорится в сообщении.

Пока отсутствует информация от дипведомств Украины относительно информации о наших гражданах.

Напомним, в Днепропетровской области прекратили деятельность наркогруппировки, которое сбывала метамфетамин и метадон.