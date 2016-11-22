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У Туреччині відкликали закон про неповнолітні шлюби

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим відкликав проект закону про неповнолітні шлюби, передає УНН з посиланням на ВВС.

У Туреччині відкликали закон про неповнолітні шлюби

У вівторок парламент мав розглянути законопроект, який передбачав помилування чоловіків, звинувачених у зґвалтуванні, якщо вони одружаться з жертвами, у другому читанні. Однак через спротив опозиційних партій його відкликали.

Проект викликав протести всередині країни та осуд за кордоном.

В ООН закликали уряд не схвалювати цей закон. На думку організації, він би завадив країні ефективно боротися із сексуальними злочинами і дитячими шлюбами, бо фактично узаконив би зґвалтування неповнолітніх і стимулював шлюби з ними.

Додамо, що офіційно вік сексуальної згоди в Туреччині становить 18 років, але на практиці шлюби з неповнолітніми залишаються поширеними.

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