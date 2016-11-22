В Турции отозвали закон о несовершеннолетних браках

Во вторник парламент должен рассмотреть законопроект, который предусматривал помилование мужчин, обвиняемых в изнасиловании, если они женятся на жертве, во втором чтении. Однако из-за сопротивления оппозиционных партий его отозвали.

Проект вызвал протесты внутри страны и осуждение за рубежом.

В ООН призвали правительство не принимать этот закон. По мнению организации, он бы помешал стране эффективно бороться с сексуальными преступлениями и детскими браками, потому что фактически узаконил бы изнасилования несовершеннолетних и стимулировал браки с ними.

Добавим, что официально возраст сексуального согласия в Турции составляет 18 лет, но на практике браки с несовершеннолетними остаются распространенными.