У Туреччині проходять навчання ВМС під егідою НАТО

Навчання проходять на базі ВМС "Аксаз" в турецькому Мармарисі.

В ході навчань їх учасники відпрацюють навички ведення бойових дій під водою.

У навчаннях задіяні п'ять фрегатів, п'ять підводних човнів, один корвет, дві канонерки, судно постачання, два патрульні літаки і шість вертольотів ВМС Туреччини, підводний станція VLF BAFA, два турецьких винищувачі.

В рамках постійної цільової групи ВМС країн-учасниць НАТО в навчаннях задіяні фрегат ВМС Канади, есмінець і морський патрульний літак ВМС США, судно постачання ВМС Іспанії, фрегат ВМС Болгарії, фрегат ВМС Пакистану, корвет ВМС Румунії.

У навчаннях, які триватимуть до 28 листопада, задіяні три тисячі військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, у Литві розпочалися навчання НАТО за участю чотирьох тисяч військовослужбовців з 11 країн.