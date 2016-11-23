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В Турции проходят учения ВМС под эгидой НАТО

Киев • УНН

 • 8413 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. НАТО. ВМС НАТО, США, Великобритании, Пакистана и Турции проводят совместные военно-морские учения под кодовым названием Mavi Balina-2016, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

В Турции проходят учения ВМС под эгидой НАТО

Учения проходят на базе ВМС "Аксаз" в турецком Мармарисе.

В ходе учений их участники отработают навыки ведения боевых действий под водой.

В учениях задействованы пять фрегатов, пять подводных лодок, один корвет, две канонерки, судно снабжения, два патрульных самолета и шесть вертолетов ВМС Турции, подводная станция VLF BAFA, два турецких истребителя.

В рамках постоянной целевой группы ВМС стран-участниц НАТО в учениях задействованы фрегат ВМС Канады, эсминец и морской патрульный самолет ВМС США, судно снабжения ВМС Испании, фрегат ВМС Болгарии, фрегат ВМС Пакистана, корвет ВМС Румынии.

В учениях, которые продлятся до 28 ноября, задействованы три тысячи военнослужащих.

Как сообщал УНН, в Литве начались учения НАТО с участием четырех тысяч военнослужащих из 11 стран.

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