У центрі Тбілісі встановили бюст глави МВС з кнопкою "вибачте"

Акцію-перформанс організувала група громадських активістів. Її метою є нагадати про обіцянки, які глава МВС дав учасникам багатотисячної протестної акції рік тому.



Крім бюста Гахара, автори ініціативи розклеїли в різних районах Тбілісі постери з написами: "Починаємо вибачатися", "Більше вибіркове правосуддя", "Ні — свободі", "Силу і права — олігархові".



Нагадаємо, кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі 12 травня, щоб опротестувати поліцейські рейди, що пройшли в кількох нічних клубах тієї ж ночі.



Акція під назвою "Виходь на вулицю за нашу свободу" була організована громадським рухом "Білий шум", як продовження стихійних протестів, що почалися відразу після спецоперації в клубах Bassiani й Cafe Gallery. Тисячі людей вимагали лібералізації наркополітики, а також відставки Гахара і Георгія Квірікашвілі, який на той момент був прем'єр-міністром.



Демонстрації припинилися ввечері 13 травня. Тоді до мітингувальників біля будівлі парламенту приїхав глава МВС Грузії. Він вибачився перед людьми за дії правоохоронців і пообіцяв розібратись з ліберальною наркополітикою, а також особисто зайнятися розслідуванням обставин спецоперації й вивчити скарги людей, які звинувачували поліцію в застосуванні сили проти відвідувачів нічних клубів.