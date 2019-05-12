В центре Тбилиси установили бюст главы МВД с кнопкой "извините"

Акцию-перформанс организовала группа общественных активистов. Ее целью является напомнить об обещаниях, которые глава МВД дал участникам многотысячной акции протеста год назад.



Кроме бюста Гахара, авторы инициативы расклеили в разных районах Тбилиси постеры с надписями: "Начинаем извиняться", "Больше выборочное правосудие", "Нет - свободе", "Силу и права - олигарху".



Напомним, несколько тысяч человек собрались у здания парламента в Тбилиси 12 мая, чтобы опротестовать полицейские рейды, прошедших в нескольких ночных клубах той же ночью.



Акция под названием "Выходи на улицу за нашу свободу" была организована общественным движением "Белый шум", как продолжение стихийных протестов, начавшихся сразу после спецоперации в клубах Bassiani и Cafe Gallery. Тысячи людей требовали либерализации наркополитики, а также отставки Гахара и Георгия Квирикашвили, который на тот момент был премьер-министром.



Демонстрации прекратились вечером 13 мая. Тогда к митингующим у здания парламента приехал глава МВД Грузии. Он извинился перед людьми за действия правоохранителей и пообещал разобраться с либеральной наркополитикой, а также лично заняться расследованием обстоятельств спецоперации и изучить жалобы людей, которые обвиняли полицию в применении силы против посетителей ночных клубов.