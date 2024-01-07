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У центрі Тбілісі напали на ведучого популярного реаліті-шоу

У центрі Тбілісі напали на ведучого популярного реаліті-шоу

Київ • УНН

 • 32316 перегляди

На ведучого "Prime House" Георгія Назгаїдзе напала група осіб у Тбілісі. Його врятував водій, ведеться розслідування.

У центрі Тбілісі напали на провідного популярного реаліті-шоу "Прайм Хаус" телеканалу "Руставі 2" Георгія Назгаїдзе, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Випадок стався увечері у п'ятницю на підземній автостоянці біля площі Орбеліані. Разом із другом Назгаїдзе йшов до своєї машини, коли до них наблизилося до десяти молодих людей. За словами журналіста, деякі з них мали холодну зброю, інші тримали важкі предмети.

Невідомі вигукували лайки на адресу телеведучого і переслідували його, кілька разів вони налякали його ножем.

Водій машини, що проїжджала повз, занепокоїлася. Вона посадила Назгаїдзе разом із другом у свій автомобіль та вивезла з автостоянки.

На місці події працюють співробітники кримінальної поліції. Слідство розпочали за фактом погроз, однак, як каже Назгаїдзе, у МВС його запевнили, що справу перекваліфікують на суворішу статтю.

Телеканал "Пірвелі" зазначає, що за останні дні на підземному паркінгу Орбеліані сталося як мінімум три кримінальні інциденти. Очевидці розповідають журналістам про масові бійки та крадіжки речей із машин.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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