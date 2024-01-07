В центре Тбилиси напали на ведущего популярного реалити-шоу "Прайм Хаус" телеканала "Рустави 2" Георгия Назгаидзе, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Случай произошел вечером в пятницу на подземной автостоянке возле площади Орбелиани. Вместе с другом Назгаидзе шел к своей машине, когда к ним приблизилось до десяти молодых людей. По словам журналиста, некоторые из них имели холодное оружие, другие держали тяжелые предметы.

Неизвестные выкрикивали ругательства в адрес телеведущего и преследовали его, несколько раз они напугали его ножом.

Водитель машины, проезжавшей мимо, забеспокоилась. Она посадила Назгаидзе вместе с другом в свой автомобиль и вывезла с автостоянки.

На месте происшествия работают сотрудники криминальной полиции. Следствие начали по факту угроз, однако, как говорит Назгаидзе, в МВД его заверили, что дело переквалифицируют на более строгую статью.

Телеканал "Пирвели" отмечает, что за последние дни на подземном паркинге Орбелиани произошло как минимум три криминальных инцидента. Очевидцы рассказывают журналистам о массовых драках и кражах вещей из машин.