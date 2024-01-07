В центре Тбилиси напали на ведущего популярного реалити-шоу
Киев • УНН
На ведущего "Prime House" Георгия Назгаидзе напала группа лиц в Тбилиси. Его спас водитель, ведется расследование.
В центре Тбилиси напали на ведущего популярного реалити-шоу "Прайм Хаус" телеканала "Рустави 2" Георгия Назгаидзе, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Случай произошел вечером в пятницу на подземной автостоянке возле площади Орбелиани. Вместе с другом Назгаидзе шел к своей машине, когда к ним приблизилось до десяти молодых людей. По словам журналиста, некоторые из них имели холодное оружие, другие держали тяжелые предметы.
Неизвестные выкрикивали ругательства в адрес телеведущего и преследовали его, несколько раз они напугали его ножом.
Водитель машины, проезжавшей мимо, забеспокоилась. Она посадила Назгаидзе вместе с другом в свой автомобиль и вывезла с автостоянки.
На месте происшествия работают сотрудники криминальной полиции. Следствие начали по факту угроз, однако, как говорит Назгаидзе, в МВД его заверили, что дело переквалифицируют на более строгую статью.
Телеканал "Пирвели" отмечает, что за последние дни на подземном паркинге Орбелиани произошло как минимум три криминальных инцидента. Очевидцы рассказывают журналистам о массовых драках и кражах вещей из машин.
В центре Тбилиси напали на ведущего популярного реалити-шоу
На ведущего "Prime House" Георгия Назгаидзе напала группа лиц в Тбилиси. Его спас водитель, ведется расследование.
В ГУР заявили, что Украина захватила пленных, в возвращении которых россия очень заинтересована
Украина удерживает российских заключенных, которые представляют интерес для обмена, и переговоры об этом продолжаются. Украина ищет креативные пути для возвращения своих граждан.
В школах Чехии сократилось число учеников из Украины
Оставшиеся ученики отличаются высокими показателями посещаемости уроков,.
Андрей Шевченко попал в рейтинг самых провальных трансферов в истории футбола
Переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" возглавил рейтинг худших футбольных трансферов GiveMeSport, а Шевченко в "Челси" занял шестое место.
Украине нужно постоянно пополнять запасы ПВО - спикер Воздушных Сил
Украина испытывает недостаток ракет для противовоздушной обороны, но в условиях интенсивных боевых действий и атак продолжаются усилия по пополнению запасов, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат.
ООН: сектор Газа становится непригодным для жизни
Мартин Гриффитс из ООН предупреждает, что Газа практически непригодна для жизни после трех месяцев конфликта; напряженность растет на фоне эскалации боевых действий с "Хезболлой".
К 30-летию группы Spice Girls в Британии выпустят серию почтовых марок
Королевская почта Великобритании выпускает 15 марок в честь 30-летия группы.
Оккупанты держат наготове около 40 "Калибров" - Гуменюк
россия вернула ракетоносцы на базу из-за плохой погоды, но готова запустить до 40 ракет "Калибр" по Украине с наступлением холодов.
Законопроект о мобилизации: в НБУ готовы присоединиться к дискуссии
В НБУ знают о новом мобилизационном законопроекте и готовы обсудить его последствия, в частности, относительно банковских ограничений.
В США одна из авиакомпаний полностью приостановила полеты Boeing 737, после того как во время полета у самолета оторвалась дверь аварийного выхода
Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 9 для проверки после того, как в середине полета у самолета отвалилась дверь аварийного выхода.