У центрі москви водій BMW влетів у зупинку з людьми: є постраждалі
Київ • УНН
У москві нетверезий водій BMW протаранив натовп на зупинці, травмувавши п'ятьох людей, серед яких двоє неповнолітніх дівчат. Водія затримано для медогляду.
У центрі москви легковик протаранив натовп людей на автобусній зупинці. Попередньо постраждали п'ятеро людей, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
За даними SHOT, сьогодні близько восьмої вечора на Кожевницькій вулиці зіткнулися два легковики. Один з них влетів у зупинку з людьми та перекинулася. За попередніми даними, постраждало п'ятеро людей. На місці працюють екстрені служби.
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Згодом стало відомо, що двох людей госпіталізовано і ще трьох зараз оглядає швидка на місці аварії в москві.
За даними SHOT, водій BMW, який врізався у натовп людей, перебуває у неадекватному стані. Його деблокують із машини та відправлять на медогляд.
Водій BMW, який протаранив натовп людей у центрі москви, попередньо був п'яний. Серед постраждалих двоє неповнолітніх: дві 15-річні дівчатка. Нині вони перебувають у кареті швидкої допомоги.