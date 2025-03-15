У центрі москви водій BMW влетів у зупинку з людьми: є постраждалі

У центрі москви легковик протаранив натовп людей на автобусній зупинці. Попередньо постраждали п'ятеро людей, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.

За даними SHOT, сьогодні близько восьмої вечора на Кожевницькій вулиці зіткнулися два легковики. Один з них влетів у зупинку з людьми та перекинулася. За попередніми даними, постраждало п'ятеро людей. На місці працюють екстрені служби.

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Згодом стало відомо, що двох людей госпіталізовано і ще трьох зараз оглядає швидка на місці аварії в москві.

За даними SHOT, водій BMW, який врізався у натовп людей, перебуває у неадекватному стані. Його деблокують із машини та відправлять на медогляд.

Водій BMW, який протаранив натовп людей у ​​центрі москви, попередньо був п'яний. Серед постраждалих двоє неповнолітніх: дві 15-річні дівчатка. Нині вони перебувають у кареті швидкої допомоги.