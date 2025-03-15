В центре москвы водитель BMW влетел в остановку с людьми: есть пострадавшие
Киев • УНН
В москве нетрезвый водитель BMW протаранил толпу на остановке, травмировав пятерых человек, среди которых две несовершеннолетние девушки. Водитель задержан для медосмотра.
В центре москвы легковой автомобиль протаранил толпу людей на автобусной остановке. Предварительно пострадали пять человек, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным SHOT, сегодня около восьми вечера на Кожевнической улице столкнулись два легковых автомобиля. Один из них влетел в остановку с людьми и перевернулся. По предварительным данным, пострадали пять человек. На месте работают экстренные службы.
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Впоследствии стало известно, что два человека госпитализированы и еще троих сейчас осматривает скорая на месте аварии в москве.
По данным SHOT, водитель BMW, врезавшийся в толпу людей, находится в неадекватном состоянии. Его деблокируют из машины и отправят на медосмотр.
Водитель BMW, протаранивший толпу людей в центре москвы, предварительно был пьян. Среди пострадавших двое несовершеннолетних: две 15-летние девочки. Сейчас они находятся в карете скорой помощи.