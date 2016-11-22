У центрі Львова знайшли боєприпаси

“21 листопада о 12:40 год у м.Львові по проспекту Шевченка, у дворі, працівниками патрульної поліції та СБУ було виявлено закопані у поліетиленовому пакеті підозрілі предмети. Для обстеження місця події було залучено фахівців вибухотехнічного відділу ГУ НП у Львівській області. О 13:20 год обстеження завершено. Встановлено, що в пакеті знаходились запал від гранати Ф-1 приєднаного до пострілу ВОГ-17 для стрільби з гранатомета АГС-17. Вибухові предмети вилучено”, — йдеться у повідомленні.

Проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, у Слов’янську 17-річний хлопець знайшов гранату.