В центре Львова нашли боеприпасы

"21 ноября в 12:40 ч в Львове по проспекту Шевченко, во дворе, работниками патрульной полиции и СБУ было выявлено закопаны в полиэтиленовом пакете подозрительные предметы. Для обследования места происшествия были привлечены специалисты взрывотехнического отдела ГУ НП во Львовской области. В 13:20 ч обследования завершено. Установлено, что в пакете находились запал от гранаты Ф-1 присоединенного к выстрелу ВОГ-17 для стрельбы из гранатомета АГС-17. Взрывные предметы изъяты ", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка.

Напомним, в Славянске 17-летний парень нашел гранату .