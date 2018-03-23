У центрі Львова загорівся туристичний автобус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 марта. УНН. Пожежа сталася в туристичному автобусі на вулиці Кривоноса у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.
"На місці працювала бригада ДСНС. Попередньо, причини займання - несправність електропроводки. Їдуть на сервіс на діагностику. Від написання заяв відмовилися", - повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.
Як повідомили у ДСЧС, пожежа була ліквідована о 14.20.
"О 14:07 надійшло повідомлення про пожежу в автобусі. На місце виїхали рятувальники. О 14.20 пожежу було ліквідовано. Рятувальникам вдалось врятувати автобус. На момент виникнення пожежі в середині транспортного засобу людей не було. Ніхто не травмувався", - проінформував речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус.
Нагадаємо, неподалік Кропивницького автобус з пасажирами вилетів в кювет. Постраждалих внаслідок ДТП немає.