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У центрі Львова загорівся туристичний автобус

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 марта. УНН. Пожежа сталася в туристичному автобусі на вулиці Кривоноса у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

"На місці працювала бригада ДСНС. Попередньо, причини займання - несправність електропроводки. Їдуть на сервіс на діагностику. Від написання заяв відмовилися", - повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Як повідомили у ДСЧС, пожежа була ліквідована о 14.20.

"О 14:07 надійшло повідомлення про пожежу в автобусі. На місце виїхали рятувальники. О 14.20 пожежу було ліквідовано. Рятувальникам вдалось врятувати автобус. На момент виникнення пожежі в середині транспортного засобу людей не було. Ніхто не травмувався", - проінформував речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

Нагадаємо, неподалік Кропивницького автобус з пасажирами вилетів в кювет. Постраждалих внаслідок ДТП немає.

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