У центрі Гааги невідомий напав з ножем, троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В одному з торгових рядів у центрі Гааги (Нідерланди) невідомий скоїв напад з ножем, внаслідок чого було поранено кілька людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Поліція шукає нападника — чоловіка (45-50 років) у сірому спортивному костюмі.
Про стан потерпілих та причину нападу інформації немає.
За даними місцевих ЗМІ, постраждали троє людей.
Нагадаємо, вдень 29 листопада на Лондонському мосту в центрі столиці Великої Британії чоловік з ножем напав на перехожих, поліція британської столиці визнала атаку — терактом.