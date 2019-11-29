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У центрі Гааги невідомий напав з ножем, троє постраждалих

У центрі Гааги невідомий напав з ножем, троє постраждалих

Київ • УНН

 • 11199 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В одному з торгових рядів у центрі Гааги (Нідерланди) невідомий скоїв напад з ножем, внаслідок чого було поранено кілька людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Поліція шукає нападника — чоловіка (45-50 років) у сірому спортивному костюмі.

Про стан потерпілих та причину нападу інформації немає.

За даними місцевих ЗМІ, постраждали троє людей.

Нагадаємо, вдень 29 листопада на Лондонському мосту в центрі столиці Великої Британії чоловік з ножем напав на перехожих, поліція британської столиці визнала атаку — терактом.

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