Напад на людей у Лондоні: поліція визнала подію терактом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вдень 29 листопада на Лондонському мосту в центрі столиці Великої Британії чоловік з ножем напав на перехожих, поліція британської столиці визнала атаку — терактом, пише УНН з посиланянм на британські ЗМІ.
Інцидент стався близько другої години дня за місцевим часом. На відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як група людей намагається знешкодити людину на краю моста.
Поліція прибула на місце через декілька хвилин і затримала нападника. Злочинець отримав поранення, від яких згодом помер. Перед цим він встиг поранити ножем кількох людей — поліція не назвала їх точне число, за даними телаканалу Sky News, постраждалих було п’ятеро. Про самого злочинця поки нічого не відомо.
Влада називає те, що сталося терористичною атакою. Поліція підтвердила, що на чоловікові був одягнений муляж жилета з вибухівкою. Розслідування очолює антитерористичний підрозділ, але при цьому поліція наголошує, що інші мотиви дій злочинця не виключені.