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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 32704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106345 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 90652 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 105814 просмотра

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117430 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147154 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147811 просмотра

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Нападение на людей в Лондоне: полиция признала произошедшее терактом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Днем 29 ноября на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании мужчина с ножом напал на прохожих, полиция британской столицы признала атаку — терактом, пишет УНН со посиланянм на британские СМИ.

Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени. На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как группа людей пытается обезвредить человека на краю моста.

Полиция прибыла на место через несколько минут и задержала нападавшего. Преступник получил ранения, от которых впоследствии скончался. Перед этим он успел ранить ножом нескольких человек — полиция не назвала их точное число, по данным телаканалу Sky News, пострадавших было пятеро. О самом преступнике пока ничего не известно.

Власти называют произошедшее террористической атакой. Полиция подтвердила, что на мужчине был надет муляж жилета со взрывчаткой. Расследование возглавляет антитеррористическое подразделение, но при этом полиция подчеркивает, что другие мотивы действий преступника не исключены.

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