В центре Гааги неизвестный напал с ножом, трое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В одном из торговых рядов в центре Гааги (Нидерланды) неизвестный совершил нападение с ножом, в результате чего были ранены несколько человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Полиция ищет нападающего - мужчину (45-50 лет) в сером спортивном костюме.
О состоянии пострадавших и причину нападения информации нет.
По данным местных СМИ, пострадали три человека.
Напомним, днем 29 ноября на Лондонском мосту в центре столицы Великобритании мужчина с ножом напал на прохожих, полиция британской столицы признала атаку - терактом.