У центральному парку Нью-Йорка поставлять мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Мобільний госпіталь для тих, хто заразилися коронавірусом, почали монтувати в неділю на території Центрального парку в Нью-Йорку. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.
Будівництво госпіталю займе 48 годин і завершиться до ранку вівторка.
Госпіталь буде складатися з 14 наметів, які зможуть вмістити 68 пацієнтів. Він буде також оснащений 10 апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для найбільш важких хворих.
Мобільний госпіталь буде надавати лікування людям, яким вже був діагностований коронавірус. Їх будуть доставляти з деяких прилеглих лікарень Нью-Йорка, в яких не вистачає місць або лікарів для лікування таких пацієнтів.
Нагадаємо, Трамп відмовився вводити карантин в штаті Нью-Йорк.