В центральном парке Нью-Йорка поставят мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом начали монтировать в воскресенье на территории Центрального парка в Нью-Йорке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.
Строительство госпиталя займет 48 часов и завершится к утру вторника.
Госпиталь будет состоять из 14 палаток, которые смогут вместить 68 пациентов. Он будет также оснащен 10 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для наиболее тяжелых больных.
Мобильный госпиталь будет оказывать лечение людям, которым уже диагностирован коронавирус. Их, как предполагается, будут доставлять из некоторых близлежащих больниц Нью-Йорка, в которых не хватает мест или докторов для лечения таких пациентов.
Напомним, Трамп отказался вводить карантин в штате Нью-Йорк.