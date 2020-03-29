КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп отказался вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут, потому что необходимости в этом нет. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.