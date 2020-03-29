Трамп отказался вводить карантин в штате Нью-Йорк
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп отказался вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут, потому что необходимости в этом нет. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
Федеральные власти призовут жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета не будет.
"По рекомендации команды специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовать рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение. Необходимости в карантине не будет", - говорится в сообщении Трампа.
Напомним, количество зараженных коронавируса в США превысило 100 тыс. человек. Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.
Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.).