КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп відмовився вводити карантин в штаті Нью-Йорк і сусідніх районах штатів Нью-Джерсі і Коннектикут, тому що необхідності в цьому немає. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.