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Трамп відмовився вводити карантин в штаті Нью-Йорк

Трамп відмовився вводити карантин в штаті Нью-Йорк

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп відмовився вводити карантин в штаті Нью-Йорк і сусідніх районах штатів Нью-Джерсі і Коннектикут, тому що необхідності в цьому немає. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Федеральна влада закличе жителів цих регіонів жорстко обмежити свої пересування, проте офіційної заборони не буде.

"За рекомендацією команди фахівців Білого дому по боротьбі з коронавірусом і після консультацій з губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерсі і Коннектикуту я попросив Центри з контролю і профілактиці захворювань оприлюднити рекомендації із закликом жорстко обмежити пересування. Необхідності в карантині не буде", - йдеться в повідомленні Трампа.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в США перевищило 100 тис. осіб. Сполучені Штати стали першою країною, де кількість підтверджених випадків захворювання подолало цю позначку.

Найбільше від наслідків поширення інфекції постраждали штати Нью-Йорк (понад 37 тис.), Нью-Джерсі (6,8 тис.) і Каліфорнія (3,8 тис.).

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