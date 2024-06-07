У травні НБУ оштрафував три банки на суму майже 55 млн гривень
Київ • УНН
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у травні 2024 року застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу.
Національний банк оштрафував "Ощадбанк", банк "Південний", АТ "А-БАНК" та ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомили у пресслужбі регулятора, пише УНН.
Нацбанк застосував заходи впливу до:
АТ "Ощадбанк" - штраф у розмірі 33 760 071,09 грн за порушення правил фінансового моніторингу;
Акціонерного банку "Південний" - штраф у розмірі 11 051 000,00 грн, через неналежне виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
АТ "А-БАНК" - штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за низку порушень, включаючи неякісну перевірку клієнтів з високим ризиком та несвоєчасне надання інформації на запити регулятора;
ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" – штраф у розмірі 13 064 230,00 за порушення правил фінансового моніторингу.
Нагадаємо
Кілька днів тому Національний банк наклав на АТ "Ощадбанк" штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення законодавчих норм, які регулюють діяльність на ринку платежів.