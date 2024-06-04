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Нацбанк оштрафував Ощадбанк на 170 тисяч гривень

Нацбанк оштрафував Ощадбанк на 170 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 21777 перегляди

Національний банк України оштрафував АТ "Ощадбанк" на 170 000 гривень за порушення законодавства, що регулює діяльність на ринку на ринку платежів.

Національний банк наклав на АТ "Ощадбанк" штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення законодавчих норм, які регулюють діяльність на ринку платежів. Про це повідомила пресслужба НБУ, пише УНН.

Національний банк України під час безвиїзного нагляду виявив порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг з боку Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України". Ці порушення стосуються діяльності на платіжному ринку та включають:

1. Неналежне застосування банком посиленої автентифікації користувачів під час електронної взаємодії та доступу до рахунків через дистанційні комунікації, що вимагається законом "Про платіжні послуги".

2. Несанкціоноване надання ПІН-кодів та іншої індивідуальної облікової інформації, яка дозволяє проводити платіжні операції, що порушує вимоги, встановлені постановою Національного банку.

3. Невиконання обов'язку з блокування коштів у разі спірних платіжних операцій, що має бути здійснено на період до 30 днів для з'ясування обставин справи згідно з законодавством та відповідним положенням.

У зв’язку з цим Національний банк застосував до АТ "Ощадбанк" захід впливу у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, в розмірі 170 тис. грн. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 3 червня 2024 року

- повідомив регулятор.

Нагадаємо

Голова Нацбанку Андрій Пишний запропонував застосувати новаторський фінансовий інструмент - репараційну позику, що надається Україні з міжнародними гарантіями від російських резервів у випадку невиплати росією репарацій.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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