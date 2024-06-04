Нацбанк оштрафовал Ощадбанк на 170 тысяч гривен
Киев • УНН
Национальный банк Украины оштрафовал АО "Ощадбанк" на 170 000 гривен за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на рынке платежей.
Национальный банк наложил на АО "Ощадбанк" штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение законодательных норм, регулирующих деятельность на рынке платежей. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, пишет УНН.
Национальный банк Украины во время безвыездного надзора выявил нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг со стороны акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины". Эти нарушения касаются деятельности на платежном рынке и включают:
1. ненадлежащее применение банком усиленной аутентификации пользователей во время электронного взаимодействия и доступа к счетам через дистанционные коммуникации, что требуется законом "О платежных услугах".
2. несанкционированное предоставление ПИН-кодов и другой индивидуальной учетной информации, которая позволяет проводить платежные операции, что нарушает требования, установленные постановлением Национального банка.
3. невыполнение обязанности по блокированию средств в случае спорных платежных операций, что должно быть осуществлено на период до 30 дней для выяснения обстоятельств дела согласно законодательству и соответствующему положению.
В связи с этим Национальный банк применил к АО "Ощадбанк" меру воздействия в виде штрафа за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в размере 170 тыс. грн. такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем принял 3 июня 2024 года
Напомним
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Нацбанк оштрафовал Ощадбанк на 170 тысяч гривен
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