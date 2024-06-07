В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен

Национальный банк оштрафовал "Ощадбанк", банк" Пивденный", АО "А-БАНК" и ООО "ДАЙМОНД ПЕЙ" за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщили в пресс службе регулятора, пишет УНН.

Нацбанк применил меры воздействия к:

АО "Ощадбанк" - штраф в размере 33 760 071,09 грн за нарушение правил финансового мониторинга;

Акционерному Банку "Пивденный" - штраф в размере 11 051 000,00 грн, из-за ненадлежащего исполнения банком обязанности осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким;

АО "А-БАНК" - штраф в размере 10 051 000,00 грн за ряд нарушений, включая некачественную проверку клиентов с высоким риском и несвоевременное предоставление информации на запросы регулятора;

ООО "ДАЙМОНД ПЕЙ" – штраф в размере 13 064 230,00 за нарушение правил финансового мониторинга.

Напомним

Несколько дней назад Национальный банк наложил на АО "Ощадбанк" штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение законодательных норм, регулирующих деятельность на рынке платежей.