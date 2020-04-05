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У торгових мережах падають запаси курятини

У торгових мережах падають запаси курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Найбільш критичний запас в торгових мережах зараз по курятині. Про це повідомляє міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, передає УНН.

Якщо минулого тижня (18-26 березня) запасів вистачало на 2,5 дня, то на цьому тижні вони знизилися до 1,3 дня.

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Найбільше в торгових мережах зараз гречки, рису, соняшникової та вершкового масла. На них попит значно впав.

“Торгові мережі забезпечені запасами олії на 25 днів споживання, цукру на 20 днів, соняшникової олії на 25 днів, рису на 25 днів і гречки на 37 днів”, — повідомив заступник міністра Тарас Висоцький.

Він також подякував працівникам усіх рівнів ланцюжка поставок продуктів харчування за невтомну працю під час карантину, що націлений на забезпечення продуктами харчування громадян.

Нагадаємо, під час карантину попит на курятину в Україні зріс майже на чверть. За даними найбільшого виробника, компанії МХП (Наша Ряба) перевагу люди віддають курятині в упаковці.

У компанії також додали, що не спекулювали на цінах і не завищували їх, незважаючи на підвищений попит, що також підтверджується незалежним моніторингом цін.

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