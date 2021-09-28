У Токіо заявили про загрозу безпеці світу після запуску ракет КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Токіо заявили про те, що дії Пхеньяна становлять серйозну загрозу для безпеки всього світу. Про це заявив глава японського МЗС Тосиміцу Мотегі, коментуючи запуск невпізнаного снаряда у КНДР, передає УНН з посиланням на The Sankei.
Цитата
“Низка дій Північної Кореї загрожує миру і безпеці Японії та регіону. Це серйозна загроза всьому міжнародному співтовариству, включаючи Японію”, — заявив він.
Деталі
На даний момент Японія аналізує недавній запуск ракет у Північній Кореї. Мотегі також підкреслив, що Японія хотіла б продовжити тісну співпрацю зі Сполученими Штатами та іншими близькими країнами в цьому напрямку.
Додамо
Сьогодні стало відомо, що КНДР запустила “непізнаний об’єкт” в сторону Японського моря.
За попередніми даними, Північна Корея провела запуск балістичної ракети малої дальності. Там також уточнили, що снаряд впав за межами японської виключної економічної зони.
Нагадаємо
Останній раз Північна Корея оголошувала про запуск ракет 15 вересня. Тоді військові мали намір перевірити боєготовність нового залізнично-мобільного ракетного полку.
Зазначалося, що новий полк створений в рамках оновленої військової стратегії країни. Снаряди тоді також були випущені в бік Японського моря.
У свою чергу, в Міноборони Японії вказували, що запущені снаряди не ввійшли в повітряний простір країни, впавши за межами економічної зони. Японський прем’єр-міністр Йосіхіде Суга при цьому назвав діяльність КНДР загрозою для своєї країни і всього регіону.
За декілька днів до цього, 13 вересня, Північна Корея також повідомила про проведення випробувального запуску нової крилатої ракети великої дальності.